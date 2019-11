La città unita per l’ultimo addio a Tonino Casalini: imprenditore, ristoratore e amico di tutti.

La città unita per l’ultimo saluto a Tonino Casalini

Se n’è andato sabato pomeriggio in punta di piedi, Tonino Casalini, di soli 66 anni, l’amico di Orzinuovi e della Bassa bresciana. E la sua città l’ha abbracciato un’ultima volta stamattina, alle 10, nella parrocchiale, dove sono state celebrate le sue esequie. Un’omelia sentita, commossa, quella che ha tenuto il parroco don Domenico Amidani di fronte alle centinaia di amici che si sono raccolti attorno all’altare, così come il discorso del sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli, che l’ha ricordato per l’ultima volta con il suo eterno sorriso da bambino.

