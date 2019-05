La centrale idroelettrica di Manerbio è dietro l’angolo: i lavori termineranno a fine luglio.

Centrale idroelettrica

Conto alla rovescia per la centrale idroelettrica che sorgerà sulla sponda nord del Mella, in località Tre Ponti, poco dopo il viadotto ferroviario. Attesa per fine dicembre, la conclusione dell’opera era slittata di mese in mese a causa della «defezione» della ditta vincitrice dell’appalto: i cantieri ora sono ripartiti e la consegna dell’opera, secondo il cronoprogramma, è per fine luglio. L’iter era stato avviato nel 2011, a seguito di un accordo tra l’Amministrazione e l’Aipo, autorità competente della gestione del reticolo idrico: ora finalmente i cantieri sono partiti.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da venerdì 31 maggio

TORNA ALLA HOME PAGE