Premiazioni e cena conviviale ieri sera a Verolanuova

La bocciofila ha festeggiato i suoi successi

La bocciofila era ieri in festa a Verolanuova, ben 95 i soci presenti per congratularsi con coloro che durante l’anno sportivo si sono distinti per i risultati raggiunti.

Un’atmosfera di amicizia e di convivialità che ha coinvolto persone di ogni età. Emozionante il momento delle premiazioni, soprattutto quando a ricevere la medaglia sono stati i soci giovani dell’associazione sportiva, gli allievi Andrea Brunelli di 11 anni, Jennifer Brunelli di 14 e Jennifer Cassetta di 16.

Presenti all’importante occasione anche tre assessori dell’amministrazione comunale verolese, Maria Angela Nervi, Monica Fontana e Maria Carlotta Bragadina, accolte con calore dai presenti.