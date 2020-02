La Basse piange don Tino Bergamaschi, scomparso a 76 anni.

Addio a don Tino

La Bassa piange don Tino Bergamaschi, scomparso a 76 anni. Da giugno, dopo aver concluso il suo cammino a Montirone, era in pensione e la notizia della sua scomparsa ha riempito di dolore diverse comunità. Infatti, Montirone, dove ha trascorso 7 anni, è stato l’ultima tappa di un cammino che in precedenza l’aveva visto per 11 anni curato dell’oratorio a Manerbio e 8 anni come parroco a Castelletto di Leno, oltre che 5 anni a Lograto e ben 18 come parroco di Lumezzane.

Ultimo saluto

La salma arriverà mercoledì in tarda mattinata nella chiesa di Montirone e la veglia funebre con la Santa Messa con il vicario generale sarà giovedì alle 20, mentre i funerali con il vescovo saranno venerdì alle 10 sempre a Montirone.

