La Bassa piange l’ex sindaco di Quinzano Andrea Soregaroli: “Che il suo impegno sia d’esempio”.

La Bassa piange Andrea Soregaroli

La Bassa piange l’ex sindaco di Quinzano Andrea Soregaroli, morto ieri sera, a 59 anni, all’Hospice di Orzinuovi dopo aver lottato contro la malattia che gli era stata diagnosticata la scorsa estate. Un uomo dal carattere forte e determinato, a tratti burrascoso, che comunque ha saputo imporsi nel mondo della politica locale lasciando un segno profondo nel cuore di molti, che in queste ore si stanno unendo al dolore della famiglia.

“Una perdita enorme per il nostro territorio, era il migliore di noi sindaci della zona – ha detto l’amico Giuseppe Lama, primo cittadino di Borgo San Giacomo – Ci mancherai Andrea. Quante cattiverie, insulti e diffamazioni hai dovuto subire per svolgere con serietà e impegno il tuo dovere”.

“È stato un valido collega che ho avuto modo di apprezzare durante l’esperienza amministrativa , era guidato da una sana passione politica ed ha sempre saputo anteporre i bisogni della sua e delle nostre comunità della Bassa nel suo compito istituzionale – ha raccontato il sindaco di Bassano Bresciano Michele Sbaraini – Con lui la Bassa perde una valida persona ed un bravo amministratore che ha saputo lasciare un segno per il suo paese e per il territorio più in generale. Testimonianza rara di questi tempi”.

“In questo momento di dolore tanti ricordi affiorano, tante battaglie, tanti obiettivi da conseguire – ha detto Adriano Perotti, suo amico ed ex assessore – E si anche tante discussioni e contrasti che nessuno potrà mai comprendere. Ma uno fra tutto rimarrà indelebile: il tuo instancabile impegno e la tua dedizione per l’assistenza sociale. A Quinzano nessuna persona socialmente più debole, pur nelle enormi difficoltà, è mai stata lasciata sola. Questa è la grande e incancellabile eredità che porterò sempre con me”.

“Per raccontare Andrea, torno ad un incontro tra sindaci, dove io, da neoeletto, chiesi suggerimenti ai colleghi più esperti, e lui, primo tra tutti, mi inondò di consigli facendomi capire la sua passione e la sua competenza nello svolgere un ruolo così difficile ed impegnativo – ha detto Riccardo Canini, sindaco di Dello – Un esempio per tutti”.

“Per me era più di un collega, era un grande amico – ha fatto eco Giacomo Uccelli di Barbariga – Mi stringo al dolore della sua famiglia e di tutta la comunità di Quinzano che oggi perde uno dei suoi migliori figli. Ciao Andrea, ciao grande sindaco”.

Attestati di stima come questi stanno arrivando a centinaia.

I funerali verranno celebrati lunedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Quinzano.

