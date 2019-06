Nella notte appena trascorsa è venuto a mancare Cristoforo Franzelli, 73 anni a seguito di una rapida e incurabile malattia. Un momento di grande dolore per la comunità di Roccafranca e Ludriano, poiché l’uomo era stato scelto dai cittadini come Sindaco per ben 29 anni.

L’uomo

Alla sua abitazione, sita in via Crivello, si sono recati subito gli amici, i conoscenti e i colleghi di una vita. Cristoforo era sposato con Giovanna Ferri, venuta a mancare nel 2011. Era un uomo attivo, riservato e gentile. La politica era parte integrante della sua vita. Franzelli lascia nel dolore un’intera famiglia, stretta attorno all’amore della comunità.

La parola all’attuale sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli

Anche l’attuale sindaco di Roccafranca, Marco Franzelli, ha ricordato Cristoforo con queste parole: “Durante i suoi mandati amministrativi, innumerevoli sono state le cose realizzate: le scuole, la biblioteca, strade, insediamenti industriali, lottizzazioni di edilizia popolare etc. I nostri paesi sono quel che sono grazie all’impegno e alla passione che Cristoforo ha sempre messo nella sua attività di amministratore, con le persone che hanno condiviso con lui questi mandati e con la popolazione che ha partecipato attivamente allo sviluppo dei nostri paesi. Il dolore di questo momento è grande, come grande la riconoscenza che tutti noi abbiamo per quello che è stato Cristoforo come sindaco, come amministratore e come persona. Grazie Cristoforo”

