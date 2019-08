Ivan Rossi torna a Chiari per l’ultimo saluto. Il 46enne scomparso giovedì scorso sarà portato oggi pomeriggio alla Casa del Commiato.

Ivan Rossi torna a Chiari

Dopo tanta attesa, la salma di Ivan Rossi è pronta a tornare a casa. Il 46enne, conosciutissimo e molto apprezzato in città, è morto giovedì scorso all’alba, in un tremendo incidente stradale mentre stava andando a lavorare nel Milanese. Sul suo corpo è poi stata disposta l’autopsia e, dati anche i giorni di festa, il ritorno a casa è stato rallentato. Oggi pomeriggio però, l’amatissimo clarense sarà trasportato alla Casa del Commiato di Michele Mombelli (in via Rudiano) dove tutti potranno salutarlo.

I funerali e la veglia

Questa sera, venerdì, alle 20.15 ci sarà la veglia (sempre alla Casa del Commiato) e domani pomeriggio, alle 14.30 in Duomo, si terranno le esequie. Seguirà poi il corteo funebre fino al cimitero.

TORNA ALLA HOME