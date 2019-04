L’altro ieri, intorno le 02.30 nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri di Isorella hanno notato un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, transitare in bici con una grossa custodia per pianole musicali.

Isorella: rubati gli strumenti musicali della banda cittadina

I militari, insospettiti della sua presenza a quell’ora di notte con quella grossa custodia sulle spalle, lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, trentunenne, con precedenti per furto, abitante a Isorella, dinanzi alle domande dei Carabinieri ha iniziato a tentennare ed a fornire giustificazioni non plausibili con la sua presenza in quel posto.

Considerato il soggetto, l’ora e le scarpe sporche di fango i carabinieri si sono quindi recati nella sede dell’associazione musicale constatando l’effrazione della porta d’accesso all’edificio e alla sala prove della banda, nonché la mancanza di numerosi altri strumenti.

Avviata la perquisizione domiciliare, hanno trovato il resto della refurtiva, comprendente oggetti ingombranti quali un mixer elettronico e una batteria, vari strumenti, il tutto costituente un bottino di circa 20.000 euro.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e nella mattinata successiva condotto avanti al giudice del Tribunale di Brescia che, dopo la convalida, ne ha disposto la custodia agli arresti domiciliari.

