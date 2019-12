(Foto d’archivio)

E’ stato investito poco dopo le 20.30 uno dei daini che da anni salgono dal parco dell’Oglio arrivando fin sulla provinciale che collega Capriolo e Paratico.

Daino investito

Il fatto è avvenuto poco fa nella zona di Via Sarnico fra la serra, zona da dove gli animali sono soliti salire, e il negozio Alchemilla di Capriolo.

Il daino è morto, probabilmente sul colpo, mentre chi guidava il mezzo è rimasto fortunatamente illeso.

L’appello

Alcuni mesi fa era stato fatto un appello alle autorità locali e provinciali per evitare che gli animali arrivassero fin sulla strada rischiando di provocare incidenti o essere feriti, ma non sembra siano stati presi provvedimenti. Gli animali spesso, attraversano la strada arrivando anche sulla rotonda della Conad per brucare l’erba.