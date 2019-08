Investito un ciclista a Orzinuovi, arriva anche l’automedica.

Un ciclista è stato investito poco fa in città, al pericolosissimo incrocio di via Bainsizza, già teatro di numerosi incidenti, alcuni piuttosto gravi. La dinamica non è ancora chiara e sul posto ci sono Polizia Stradale e stanno sopraggiungendo per portare soccorso ambulanza e automedica per soccorrere due uomini. La chiamata è partita in codice giallo, il che significa che l’impatto deve essere stato forte. I soccorsi sono rientrati in codice verde.

