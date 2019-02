Investito da un’auto mentre stava lavorando, la famiglia rassicura: “Si riprenderà”.

Ha rischiato grosso Alessio Pedretti, 38 anni, cantoniere a Borgo San Giacomo, che stamattina è stato investito da un’auto che ha sbandato alla rotonda per Orzinuovi a causa della fitta nebbia. Il giovane, residente a Orzinuovi ma originario di Borgo, è stato trasportato in condizioni gravi agli Spedali Civili di Brescia, dove ha ricevuto subito tutte le cure del caso. E’ messo male, ha molte contusioni e parecchie ossa rotte ma la famiglia ha rassicurato che ce la farà, anche se la convalescenza sarà lunga. Tutto il paese tifa per lui.

