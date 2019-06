Investito da un motorino: all’ospedale un 68enne manerbiese

L’incidente

L’incidente è avvenuto davanti a un bar in via San Rocco. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Locale: secondo le ricostruzioni di alcuni testimoni l’anziano era risalito in sella alla sua bicicletta e, nel fare inversione sulla strada, ha tagliato la strada a un ragazzo che sopraggiungeva a bordo del suo motorino. L’impatto è stato invevitabile, a fortunatamente nessuno ha riportato gravi lesioni.

Il baby centauro nè è uscito scosso, ma illeso. Il 68enne, invece, è stato trasportato in ospedale dalla Croce Rossa di Ghedi in codice giallo, con piccoli traumi e lesioni.

