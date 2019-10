Investito ciclista a Adro: è codice rosso. L’allarme è scattato alle 17.49 in via Sole delle Alpi e si è azionata la macchina dei soccorsi.

Investito ciclista a Adro

Codice rosso a Adro, un ciclista è stato investito in via Sole delle Alpi. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitati automedica e soccorritori sull’ambulanza. E’ successo poco prima delle 18. Sul posto anche le Forze dell’ordine.

Le condizioni dell’uomo, un 50enne, sembrano gravi. E’ stato allertato anche l’elisoccorso che lo sta trasportando in ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME