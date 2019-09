L’allarme è scattato a Bagnolo Mella dove è stato investito un bambino di 8 anni: inizialmente l’allarme è scattato in codice rosso, ma poi fortunatamente le condizioni del piccolo sono apparse meno gravi del temuto

L’incidente

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 18.15 in via Caduti della Libertà, nei pressi del centro di Bagnolo Mella. Per causa in corso di accertamento, sul posto c’è la Polizia Stradale di Brescia, un bambino di 8 anni è stato investito da un’automobile. Un incidente che, inizialmente, ha destato forti preoccupazioni tanto che l’allarme ai soccorritori è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte due ambulanze. Con il passare dei minuti, fortunatamente, le condizioni del bambino sono parse meno gravi del temuto e l’intervento è stato degradato in codice giallo

