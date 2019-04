Investito a San Paolo un bambino di 7 anni mentre era in sella alla sua bicicletta.

Investito bambino a San Paolo

Momenti di paura intorno alle 18 a San Paolo in via Giuseppe Mazzini. Una bambino di 7 anni infatti, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un autoveicolo. Sul posto sono subito giunti, oltre alla Polizia Stradale, anche i soccorritori che hanno trasportato il piccolo all’ospedale di Manerbio in codice verde.

