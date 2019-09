Poco prima di mezzogiorno sono stati investiti alcuni ciclisti fermi fuori da un locale in via Dante Alighieri a Pontoglio. A quanto emerso sembrerebbe che una vettura, per motivi ancora da accertare, li abbia centrati in pieno mentre transitava lungo la strada.

I coinvolti

Al momento i coinvolti sembrerebbero cinque, tra i 41 e i 60 anni. Nessuno dei ciclisti pare essere grave, la maggior parte di loro è stata trasportata comunque per precauzione all’ospedale di Chiari in codice giallo e verde.

