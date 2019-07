Investita una donna a Manerbio: codice rosso per una ciclista. L’incidente è successo in via Papa Giovanni XXIII e la chiamata ai soccorsi è stata immediata.

Investita una ciclista

E’ successo poco fa all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Palestro (dietro alle scuole elementari), dove una donna di 56 anni è stata investita da un’auto. L’impatto con il veicolo l’ha scaraventata a terra e subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto ambulanza, Carabinieri di Manerbio e la Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la signora proveniva da via Palestro e stava per imboccare la pista ciclopedonale, quando è sopraggiunta una Ford guidata da una donna che proveniva da via Giovanni Paolo che non si è accorta della ciclista. L’impatto è stato inevitabile, la 56enne è finita sul cofano dell’auto ed è stata scaraventata a terra. Fortunatamente il codice rosso è poi fortunatamente diminuito di entità: contusa ma salva, la donna è stata caricata sull’ambulanza e ha fatto rotta all’ospedale di Manerbio in codice verde.

