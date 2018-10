Investita una dodicenne a Montirone nel tardo pomeriggio in via Borgosatollo.

Investita dodicenne

Una dodicenne di Montirone è stata investita nel tardo pomeriggio in via Borgosatollo. Secondo le prime ricostruzioni la ragazzina stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è stata investita. Sul posto sono prontamente arrivate la Polizia Locale di Montirone e i soccorritori del Cosp di Flero: la dodicenne è stata portata al Civile di Brescia in codice rosso e al momento è ancora in osservazione.

