Investimento pedone in via Mazzini: soccorsi in azione. L’emergenza è scattata in codice rosso intorno a mezzogiorno.

Investimento pedone in via Buffoli

Codice rosso in via Mazzini a Chiari. E’ stata investita una signora in bicicletta, poco distante dalle strisce. La donna è finita contro il parabrezza di una macchin, un’Audi rossa, che procedeva verso Coccaglio. E’ ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma la vittima non ha perso conoscenza. La chiamata ai soccorsi, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è partita in codice rosso. Sul posto si sono precipitate l’automedica e l’ambulanza di Adro, che si trovava poco distante, anche se era stato avvisato Rovato Soccorsi (in partenza da Chiari).

La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, ma nel frattempo si è verificato qualche problema con la viabilità.

TORNA ALLA HOME