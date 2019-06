Investimento ciclista a Pavone del Mella: grave una 72enne. L’incidente è vvenuto in via Fiume e la chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso.

Aggiornamento delle 15.40

Per cause ancora da accertare un’anziana signora, residente a Pavone del Mella, è stata coinvolta in un incidente con un mezzo pesante mentre era a bordo della sua bicicletta.

L’evento è avvenuto all’incrocio regolato dal semaforo in via Fiume sull’angolo con via strada per Gottolengo. Sul posto sono stati inviati dalla centrale operativa Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) l’ambulanza della Croce Bianca del Dominato Leonense e il mezzo di soccorso avanzato. I rilievi e gli accertamenti del caso sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Pralboino. La 72enne, che ha riportato gravi lesioni, è stata trasferita in ospedale in ambulanza in codice rosso.

