Investimento a Montichiari e “non noto” a Rovato. Nella notte non sono stati riscontrati interventi particolarmente gravi.

Investimento a Montichiari

Aveva destato preoccupazione un codice rosso partito a Montichiari poco prima delle 22. Un ciclista 33enne era stato investito in piazza Bruno Melchiorri, ma fortunatamente i soccorsi per lui si sono conclusi in codice verde.

“Non noto” a Rovato

Partita in codice giallo, si è poi conclusa sul posto l’emergenza in “non noto” a Rovato. E’ rimasto coinvolto un uomo di 50 anni in piazza Caduti. Sul posto anche i carabinieri.

A Montirone invece, un ribaltamento in codice giallo non ha visto feriti e a Orzinuovi, un uomo di 88 anni è stato portato in ospedale a seguito di una caduta.

