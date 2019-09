Travolge il passaggio a livello, pensando di riuscire a passare, e poi si dà alla fuga.

Abbatte la sbarra e scappa

Non si conosce ancora la sua identità, ma grazie anche ad alcuni testimoni (che saranno sentiti in questi giorni dai Carabinieri di Bagnolo Mella) si è risaliti alla dinamica dell’incidente, anche se i fatti sono stati ben chiari a tutti fin dal primo momento.

Lunedì, intorno alle 19.30, proprio mentre le sbarre del passaggio a livello di Bagnolo Mella si stavano abbassando, un automobilista (che stava guidando una Renault Clio) le ha abbattute e poi ha fatto perdere le proprie tracce, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pendolari e di chi transita in auto. Un incidente che ha provocato disagi e danni alle due sbarre: i Carabinieri indagano per trovare il responsabile di questo episodio.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 6 settembre.

TORNA ALLA HOME PAGE