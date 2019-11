Intossicazioni etiliche e incidenti SIRENE DI NOTTE

Intossicazioni etiliche a Lonato, Desenzano e Erbusco e due incidenti a Pozzolengo e Orzinuovi SIRENE DI NOTTE

Alle 1.40 un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano è intervenuta in via Cesare Battisti a Lonato per intossicazione etilica di un ragazzo di 27 anni. La situazione fortunatamente si è rivelata meno grave del previsto e il giovane è stato trasportato all’ospedale di Desenzano in codice verde.

Alle 3.55 un’ambulanza ha raggiunto via Della a Desenzano per una ragazza di 18 anni. Anche in questo caso si trattava di intossicazione etilica e la diciottenne è stata portata in codice verde all’ospedale di Desenzano.

Ultimo intervento alle 4.23 in via Iseo a Erbusco per un ragazzo di 17 anni. Anche in questo caso l’intossicazione si è rivelata meno grave del previsto e l’ambulanza, uscita in codice giallo, ha portato il giovane in codice verde all’ospedale di Chiari.

Ribaltamento

Poco dopo mezzanotte e mezza a Pozzolengo in località Cerini un’auto si è ribaltata finendo fuori strada. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze.

Alle 1.25 sulla Strada Provinciale 36 all’altezza di Orzinuovi un’auto è finita fuori strada. Coinvolto un ragazzo di 28 anni. Sul posto sono arrivati Polizia stradale e un’ambulanza ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

