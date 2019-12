Abuso di alcool, incidenti e malori. La notte è stata movimentata per i soccorritori del bresciano.

Malore a San Paolo

Attimi di apprensione per un 68enne, che ieri sera ha accusato un malore mentre si trovava in via Caduti di Nassirya. Erano le 22.30 circa, l’uomo è stato subito soccorso dalla Croce Verde di Orzinuovi che viste le sue condizioni l’ha trasportato d’urgenza in ospedale a Manerbio. Sempre un uomo di 68 anni si è sentito male alle 21.40 a Camignone di Passirano, ma le due condizioni non sono parse particolarmente serie.

Gli incidenti

Quattro feriti e due auto coinvolte. Il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, alle 20 circa, in via Padana Superiore a Castegnato. A bordo delle auto, oltre a un 51enne e a un 30enne, anche due bambine di 1 anno, che fortunatamente non sono gravi. Tutti i coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde, contusi, ma salvi. Paura anche a Brescia, dove un ciclista di 67 anni è stato investito, attorno alle 21, in via divisione acqui, ma senza riportare serie lesioni.

Le intossicazioni

Fioccano le intossicazioni e chi, approfittando della serata di svago, alza troppo i gomiti. A Brescia alle 23.30 è stata soccorsa una 17enne e a mezzanotte un 14enne di Concesio. Più tardi in ospedale ci è finito anche un 37enne di Dello e un 18enne di Desenzano del Garda.