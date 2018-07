Ancora l’alcool protagonista della notte appena passata, con un’intossicazione grave a Ghedi.

Incidenti

Nulla fino alle 2.19, quando in via Cadorna uno scontro tra auto causa ferite lievi a 4 persone.

Alle 4.46, a Pavone Mella in via Gottolengo, due auto si scontrano lasciando 2 persone lievemente ferite.

Violenza

Il primo episodio alle 21.18 a Montirone in via Campagna, coinvolte tre donne di 22, 26 e 55 anni. Circa mezz’ora dopo altra violenza in via della Volta a Brescia, anche se si ignorano le dinamiche.

In via Grandi a Borgosatollo alle 23.45, un 41enne riporta lievi ferite in seguito a rissa. Poi in corso Palestro a Bresci, un 20enne e un 21enne riportano lievi ferite in seguito a un’aggressione. Qualche minuto dopo, un 43enne in via Ferri.

Intossicazione grave a Ghedi

Alle 21.28 la prima intossicazione della notte, a Lumezzane in via don Zubbiani, per una 19enne, mentre a Bedizzole lo stesso episodio si verifica ai danni di un 66enne. Nessuno grave.

A Bedizzole alle 23.48 un 23enne, in via Malta a Brescia dieci minuti dopo una 17enne, e ancora all’1.25 tre ragazzi si intossicano non gravemente con sostanze pericolose. Sempre delle sostanze pericolose sono imputate della chiamata ai soccorsi per un 34enne, alle 2.47 a Ghedi. Ma è alle 5.13 che un’intossicazione grave a Ghedi fa temere il peggio: il codice è rosso per il 21enne coinvolto.