Intossicazione etilica sul Garda e un’aggressione a Brescia, possiamo riassumere in questo modo la notte tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio che ha visto operativi i soccorritori di Brescia e provincia.

Una nottata complessivamente tranquilla SIRENE DI NOTTE

Complessivamente la nottata la possiamo definire tranquilla. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), sono stati tre gli interventi che hanno fatto scattare il codice rosso. Tutti poi fortunatamente rivelatesi non gravi.

Ad iniziare dalla zona del lago di Garda, a Lonato più precisamente, dove otto minuti dopo la mezzanotte i soccorritori a bordo dell’ambulanza hanno raggiunto via Mantova. Ad essere soccorsa una donna di 45 anni per intossicazione etilica. Le condizioni che inizialmente avevano preoccupato, si sono poi rivelate poca cosa tanto che la situazione, inizialmente segnalata in codice rosso è poi scemata in verde. La donna, infatti, non è neppure stata trasportata in ospedale.

Sempre sul Garda, questa volta nella penisola di Sirmione, le sirene hanno suonato pochi minuti dopo le 3 a causa di un malore che ha visto coinvolta una donna di 53 anni. Due le ambulanza accorse in via Dante in codice rosso. La donna è stata trasportata all’ospedale di Desenzano del Garda in codice verde.

Attimi di paura quelli vissuti a Brescia per un’aggressione che ha visto coinvolta una ragazza di 27 anni. L’allarme, scattato in codice rosso una decina di minuti dopo le 3, ha visto l’intervento di due ambulanze in via Zima Carlo. Anche in questo caso, fortunatamente le condizioni della ragazza non destano preoccupazione. La stessa, infatti, è stata trasportata in codice verde in Poliambulanza.

