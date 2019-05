Notte movimentata per i soccorritori bresciani, che hanno dovuto prestare aiuto tra intossicazioni etiliche e incidenti.

Intossicazione a Manerbio

Un 18enne ha bevuto troppo alcol ed è finito in ospedale. E’ accaduto attorno alle 3.30 di stanotte, in via Brescia. Un ragazzo dopo aver bevuto troppo alcol si è sentito male. E’ stata chiamata un ambulanza per lui in codice rosso, poiché le sue condizioni sono parse subito gravissime, ma è finito al nosocomio locale in codice verde.

Incidenti

A Rodengo Saiano, in via Brescia, due persone di 24 e 34 anni hanno perso il controllo della loro auto e sono finite contro un ostacolo, andando in ospedale in codice giallo. A Lonato del Garda tre persone di 29, 31 e 43 anni si sono scontrate con i propri mezzi sulla Sp11 verso le 5.30 e sono finite al nosocomio di Desenzano in codice verde.

Malori

Alcuni malori, da Ospitaletto, in via Leopardi per un uomo di 34 anni, a Sirmione in via Colombare per un ragazzo di 22 anni, ma si sono risolti tutti in codice verde.

