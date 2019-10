Intossicazione da sostanze pericolose alla scuola di Remedello. La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 8 in codice giallo.

Intossicazione a scuola

E’ successo a Remedello. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un ragazzo di 16 anni è stata soccorsa a causa di una intossicazione da sostanze pericolose. L’allarme è partito, intorno alle 8, dalla scuola di via Cappellazzi in codice giallo. Il trasferimento in ospedale è invece avvenuto in codice verde. Non si conoscono dettagli sulle sostanze ingerite, ma le condizioni del ragazzo non sembrerebbero essere preoccupanti.

