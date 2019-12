Intossicazione da monossido: 15 persone in ospedale alla Vigilia di Natale. E’ successo ieri sera a Chiari, in via Rinaldi, sono intervenuti Vigili del fuoco e soccorsi.

Intossicazione da monossido

Poteva finire in tragedia, ma fortunatamente così non è stato ed è stata necessaria soltanto una corsa all’ospedale. E’ successo ieri sera, a Chiari, in via Rinaldi. Durante il cenone della Vigilia sono rimaste intossicate 15 persone, tra cui anche dei minori, per aver respirato monossido di carbonio. Gli intossicati sono poi stati trasferiti all’ospedale di Chiari e a Brescia.

Sul posto, intorno alle 21, sono prontamente intervenuti i pompieri volontari di Chiari che hanno messo in sicurezza il garage/cantina dove si stava consumando la cena. Sul posto sono giunte anche tre ambulanze: da Rovato, da Capriolo e Adro. Gli intossicati necessitano di cure, ma le loro condizioni non sembrano particolarmente gravi.

Sono in corso diversi accertamenti per comprendere le motivazioni dell’inalazione del monossido. Non si esclude che a causare il tutto possa essere stata la preparazione dello spiedo.

