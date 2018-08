Non una nottata movimentata, ma bisognava aspettare questa mattina presto per far allarmare i soccorsi e farli arrivare in tutta fretta in codice rosso.

Intossicazione critica

E così l’ennesimo intossicato per eccesso d’alcool si presenta ai loro occhi, stavolta un 19enne, che alle 5.40 viene trasportato da piazzale Golgi al Civile, fortunatamente in codice giallo.

Incidenti

Sono le 20.48 a Manerbio e un 54enne viene soccorso in via Totti, per essere caduto dalla moto. Un codice verde, infine. Circa un’ora dopo una 33enne finisce in codice giallo per un contro-ostacolo con l’auto, in via Dalmazia. Più seria la sua situazione, che si risolve in un codice giallo.

All’1.20 due auto si scontrano lievemente alla Pusterla. Un infortunio a Manerba, contemporaneamente, entrambi a carico di ignoti, entrambi risoltisi in un codice verde.

Aggressioni e intossicazioni

Intossicazione da sostanze pericolose per un 27enne a Brescia in via Chiappa, alle 2.20. In contemporanea, un 18enne a Esine, stavolta però per l’alcool. Alle 2.45 la prima aggressione della nottata, a Sirmione in via Divisione Acqui. Nulla di grave. Segue un 30enne in via Vergnano a Brescia, portato via in codice verde.

A Malegno alle 3.40 prosegue la lista dei rischio intossicazione con un 60enne.