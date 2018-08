Un uomo di 49 anni è caduto in via della Fossa a Pontevico. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte. La sua caduta è sembrata fin da subito grave e sul posto è arrivata un’ambulanza e un’automedica e poi l’elisoccorso. E’ stato proprio l’elisoccorso a trasportarlo al Civile in codice giallo.

Incidente

A Roè Valciano due auto si sono scontrate, coinvolgendo nello scontro 4 persone: una quindicenne, una donna di 52 anni e due uomini di 51 e 57 anni. Solo uno di loro è rimasto ferito, lievemente, ed è stato portato dall’ambulanza del paese all’Ospedale di Gavardo.

Le altre emergenze

A Rovato una ragazza di 11 anni è caduta a terra in via del Commercio e per lei è stata chiamata anche un’automedica. La giovanissima è stata portata all’Ospedale di Chiari in codice verde.

Aggressione alle 23 a Adro in via Monte Alto. Ad avere bisogno di aiuto un 43enne soccorso dall’ambulanza di Adro e trasportato all’Ospedale di Chiari.

A Brescia sono state registrate due intossicazioni etiliche nella notte.