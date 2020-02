I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella, hanno arrestato un 29nne del luogo perché trovato in possesso di stupefacente dopo averlo inseguito in auto.

Inseguito dai carabinieri, getta la droga dal finestrino

I militari, fermi per un posto di controllo in tarda serata, hanno notato un’autovettura effettuare una repentina inversione di marcia e insospettiti si sono messi all’inseguimento. Il conducente dell’auto ha pensato bene di disfarsi dello stupefacente gettandolo dal finestrino, ma tale mossa non è sfuggita ai militari. Una volta bloccata l’auto i militari hanno recuperato gli involucri che si sono rivelati contenere 5 grammi di marijuana e 4 di hashish.

L’arresto

Dalla successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane sono emersi 160 grammi di marijuana, 140 di hashish e 10mila euro ritenuti provento di spaccio. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ne ha convalidato l’arresto.

TORNA ALLA HOME