Infortunio sul lavoro domenica 1 settembre a Pasta Zara, in via 25 Aprile a Rovato. Un operaio addetto alla spaghettatrice ha subito l’amputazione della falange di un dito. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Chiari.

Infortunio sul lavoro a Rovato

L’allarme è scattato alle 21.17 nel pastificio di via 25 Aprile. L’operaio, un 44enne residente a Capriano del Colle, stava lavorando alla macchina quando all’improvviso, per cause al vaglio degli inquirenti, ha subito l’amputazione della falange di un dito. Tempestiva la chiamata al 112, cui ha fatto l’intervento di un’ambulanza dei volontari della Rovato soccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari. Le sue condizioni non sono gravi.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Asst Franciacorta e i carabinieri della stazione di Ospitaletto. Al vaglio la dinamica e le cause dell’infortunio.

