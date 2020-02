Infortunio sul lavoro: il 37enne di Cologne non ce l’ha fatta. Si è spento al Papa Giovanni di Bergamo, dove era arrivato in codice rosso.

Infortunio sul lavoro

Non ce l’ha fatta il 37enne che questa mattina, intorno alle 11, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. L’uomo stava lavorando sul tetto quando è precipitato. Si è spento all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era arrivato in elisoccorso in codice rosso, dopo l’incidente avvenuto alla Modini di Cologne.

TORNA ALLA HOME

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News