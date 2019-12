E’ rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Andrea Del Sarto a Milano. Grande apprensione a Erbusco per il 37enne Simone Lussignoli, ex capogruppo e segretario provinciale degli Alpini.

Infortunio sul lavoro a Milano

Nella tarda mattinata di mercoledì il giovane è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di circa otto metri. L’allarme è scattato intorno alle 12.30; sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica e il 37enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano. L’infortunio è avvenuto in un cantiere per la costruzione di alcune villette; allertati anche gli agenti della Questura, che hanno effettuato i necessari rilievi. Il giovane erbuschese ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sono gravi.

Apprensione a Erbusco

La notizia ha destato molta apprensione nella comunità erbuschese, dove il 37enne è molto conosciuto. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti.

