Infortunio sul lavoro a Castelcovati

Infortunio sul lavoro: emergenza a Castelcovati. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima di mezzogiorno in via Urago d’Oglio.

Aggiornamento delle 12.45

Un operaio è scivolato ed è caduto dalla scala mentre stava lavorando. Sul posto anche il titolare dell’azienda che si è subito preoccupato per l’uomo, un 49enne. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma è comunque stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Ennesimo infortunio sul lavoro. E’ successo a Castelcovati, in via Urago d’Oglio. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) una persona sarebbe precipitata. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima di mezzogiorno in codice rosso. Sul posto ci sono l’automedica e la Croce verde di Orzinuovi, ma anche l’AtS Franciacorta e i Carabinieri della stazione Chiari. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti.

