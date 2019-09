Infortunio sul lavoro: c’è un ferito a Villachiara. E’ successo alle 13.59 in un’azienda di via Roma ed è scattato il codice giallo.

Aggiornamento delle 14.25

A restare ferito è stato un 38enne. L’uomo fortunatamente non ha riportato lesioni gravi e i soccorritori lo stanno portando in ospedale per le cure del caso in codice verde.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che il 38enne si sia procurato un taglio al braccio urtando contro una lamiera mentre stava camminando nell’impianto lavorativo. La dinamica è al vaglio di carabinieri e Ats.

Infortunio sul lavoro: c’è un ferito a Villachiara

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 13.59 in codice giallo. In un impianto lavorativo di via Roma c’è stato un infortunio e sul posto si stanno recando i soccorritori della Croce verde di Orzinuovi, i carabinieri della Compagnia di Verolanuova e l’Ats per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per il momento Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, non ha ancora reso note le generalità del ferito.

TORNA ALLA HOME PAGE