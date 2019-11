Infortunio sul lavoro ad Alfianello: 25enne in ospedale. L’emergenza è partita in codice giallo alle 9.42 e sul posto si è precipitata l’ambulanza.

Infortunio sul lavoro ad Alfianello: 25enne in ospedale

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 9.42 da un’azienda di via Giuseppe Mazzini ad Alfianello. Un ragazzo di 25 anni si è infortunato mentre stava lavorando ed è scattato il codice giallo.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori della Croce bianca di Brescia con l’ambulanza, mentre sono stati allertati i tecnici di Ats e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova per ricostruire l’accaduto e le verifiche del caso. Il giovane è stato soccorso e, dopo le prime cure, è stato portato in ospedale in codice giallo.

