Nelle prime ore della mattinata i soccorsi sono dovuti intervenire per un’infortunio sul lavoro a Verolanuova, mentre nella notte due incidenti e un’aggressione hanno richiesto l’intervento delle ambulanze.

Infortunio sul lavoro

Una persona di 45 anni è rimasta infortunata in un impianto lavorativo di via della Meccanica a Verolanuova, alle 5.30 di questa mattina. Sul posto un’automedica e la Croce bianca di Brescia che ha accompagnato il ferito in codice giallo all’Ospedale di Manerbio.

Incidenti

Un trentenne è caduto dalla bici a Rezzato in via Leonardo da Vinci. Non era nulla di grave e i Soccorsi di Mazzano l’hanno accompagnato per controlli e medicazioni alla Poliambulanza.

Altro incidente che si è rivelato meno grave del previsto è quello a Flero dove un’auto è finita fuori strada in via San Martino attorno alle 21.30. L’uomo di 44 anni non è stato neppure portato all’ospedale.

Aggressione e alcool

Una donna di 30 anni è stata aggredita in via Togni a Brescia. E’ intervenuta la Croce bianca di Brescia per alcuni controlli, ma la donna non era grave.

Due interventi da codice rosso, poi tramutatosi in verde, per altrettante intossicazioni etiliche: la prima a Brescia e la seconda a Rezzato per un 16enne finito alla Poliambulanza. Stessa emergenza,ma di più lieve entità, in via Dalmazia dove è stato un ragazzo di 15 anni ad aver bevuto troppo.

