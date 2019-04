Un uomo di 42 anni è rimasto ferito a Pralboino mentre si trovava sul posto di lavoro.

Infortunio sul lavoro

L’infortunio è avvenuto alle 10.40 in via Carbonera. L’uomo è stato soccorso in codice giallo dall’ambulanza di Roe’ Valciano e da un’automedica. Allertati anche l’Asst del Garda e i Carabinieri di Verolanuova.

L’uomo è stato condotto all’Ospedale di Manerbio.

