Infortunio sul lavoro a Pralboino: in arrivo anche l’elisoccorso. La chiamata ai soccorsi è partita poco prima delle 14 in codice rosso.

Infortunio sul lavoro

Codice rosso a Pralboino, si è verificato l’ennesimo infortunio sul lavoro. E’ successo in via Natale Bernardi, 2. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) si tratterebbe di uno schiacciamento. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 14 in codice rosso ed è stato necessario allertare l’elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Verolanuova e l’Asst del Garda.

Seguiranno aggiornamenti

