Il fatto è accaduto oggi pomeriggio pochi minuti dopo le 17. Coinvolto nel sinistro in azienda un uomo di 55 anni

Infortunio sul lavoro a Pontevico

E’ accaduto nel tardo pomeriggio in una delle aziende site in via Enrico Mattei in frazione Chiesuola di Pontevico. Un 55enne durante lo svolgimento delle proprie mansioni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro.

L’allarme alla centrale operativa è scattata alle 17.07 e sul posto sono stati inviati nell’immediato l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, sezione di Pontevico, che hanno stabilizzato l’uomo sul posto per poi provvedere al suo trasferimento nel vicino nosocomio manerbiese, dove è giunto alle 17.48 in codice giallo.

Allertati per quanto accaduto anche l’asst del Garda e i Carabinieri.

