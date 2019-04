Infortunio sul lavoro a Montirone in codice giallo, interviene anche l’elisoccorso.

Infortunio a Montirone

Infortunio sul lavoro in codice giallo per un uomo di 45 anni in via Castelli Benedetto 4/b a Montirone. Sul posto, oltre all’ambulanza e alle Forze dell’ordine, anche l’elisoccorso della base Hems di Brescia. Attivato anche il personale dell’Ats Brescia.