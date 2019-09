Per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi ferite.

Infortunio sul lavoro a Chiari: 23enne in ospedale

Mentre stava lavorando è stato schiacciato al piede da un muletto. Il fatto è avvenuto poco fa al Polo logistico Sma in via Sam Quilleri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rudiano per ricostruire l’accaduto, insieme ai dipendenti dell’Asst Franciacorta. Il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Chiari.

