Infortunio sul lavoro a Bassano: c’è una persona incastrata. La chiamata è arrivata al 112 un minuto prima delle 9 ed è scattato il codice giallo.

Aggiornamento delle 9.30

A restare ferito è stato un uomo di 43 anni, ma stando ai dati forniti da Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, le sue condizioni non sarebbero gravi.

E’ successo un minuto prima delle nove in un impianto lavorativo di via Giuseppe Mazzini, civico 500, a Bassano Bresciano. I volontari di Brescia si stanno precipitando sul posto in codice giallo con ambulanza e auto medica per soccorrere una persona rimasta incastrata. Non si conoscono ancora le generalità del ferito. Allertati anche carabinieri e Ats per ricostruire l’accaduto e per le indagini del caso. Seguono aggiornamenti.

