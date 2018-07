Alle 23.37 in un’azienda di via Badia a Cellatica un uomo di 37 ha subito un infortunio. Sul posto un’automedica e la Croce bianca di Brescia che lo hanno condotto al Civile in codice giallo.

Incidenti e altre emergenze

Alle 21.50 un uomo di 32 anni è caduto dalla moto a Prevalle, lungo la strada provinciale. Sono arrivati i soccorsi di Mazzano in codice giallo, poi declassato in verde, e l’hanno accompagnato all’Ospedale di Gavardo.

A Tignale un 40enne si è ferito durante uno scontro di gioco in un’impianto sportivo.Soccorso dai volontari del Garda e Salò è stato accompagnato all’Ospedale di Desenzano in verde. Non è grave neppure il 14enne che è caduto a Desenzano sulla strada provinciale; i volontari di Calvisano l’hanno medicato e accompagnato al pronto soccorso della cittadina. E’ caduto anche un altro ragazzo, di 17 anni. Era l’1.42 e si trovava a Manerba. Per lui non è stata necessaria la corsa in ospedale.

Malori

Malori a Desenzano per un 40enne, a Darfo per un 19enne, a Berzo per un 48enne, a Brescia per un 56enne e un 35enne.

Hanno richiesto l’intervento di due mezzi altrettanti malori a Gardone e Longhena. Nel primo caso la chiamata d’emergenza è arrivata alle 23.35 e ha visto l’intervento dell’automedica e di un’ambulanza. Una donna di 35 anni è stata portata poi al Civile in codice verde. Nel paese della passa l’emergenza è scattata pochi minuti dopo per un 40enne aiutato dai soccorritori di Dello e da un’auto medicalizzata. L’uomo non è grave ed è stato accompagnato all’Ospedale di Manerbio.