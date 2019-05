Si ferisce sul lavoro, 42enne finisce in ospedale

Si ferisce sul lavoro e finisce in ospedale. E’ accaduto poco fa in un’azienda in via degli Artigiani a Orzinuovi, dove un 42enne, mentre stava lavorando, si è ferito, ma la dinamica dei fatti è ancora in via di accertamento. Sul posto i soccorritori dell’ambulanza, che gli stanno prestando le prime cure, e i Carabinieri di Verolanuova per effettuare i rilievi di rito.

