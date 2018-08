Infortunio alla Prefabbricati 2000 di Pralboino. Coinvolto un uomo di 44 anni che è stato trasportato in elicottero.

Infortunio alla Prefabbricati 2000

Infortunio in impianto lavorativo. E’ successo a Pralboino, alla Prefabbricati 2000 di via Carbonera. I soccorsi sono stati allertati alle 15 e la chiamata è partita in codice giallo. Coinvolto un uomo di 70 anni. Immediatamente si sono precipitate in azienda l’automedica e l’ambulanza, ma in un secondo momento è stato necessario l’arrivo dell’elicottero. Sul posto anche l’Asst del Garda, i carabinieri di Verolanuova e i Vigili del fuoco.