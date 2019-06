Infortunio sul lavoro a Orzinuovi, arriva l’ambulanza

Infortunio sul lavoro a Coniolo di Orzinuovi, arriva l’ambulanza. E’ accaduto poco fa in via Goffredo Mameli a Coniolo, dove un operaio di 38 anni si è ferito durante il lavoro. Sul posto si sono precipitati ambulanza, automedica e anche i Carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi ed effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti, le condizioni di salute dell’operaio non sono parse così gravi, ma è comunque stato trasportato in ospedale in codice verde. Ancora da stabilire la dinamica di quello che è accaduto.

