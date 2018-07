Infortunio a Mairano: un 45enne è stato soccorso soccorso per un’amputazione.

Infortunio a Mairano

Attimi di paura per un 45enne impiegato in un impianto lavorativo di Mairano. Verso le 17 di questo pomeriggio, da una ditta in via XV novembre è arrivata la richiesta di soccorso a seguito di un caso di amputazione. Prontamente giunti sul posto i carabinieri di Verolanuova, l’Asst della Franciacorta e un’ambulanza della croce azzurra di Travagliato che si è occupata di medicare il ferito. L’uomo è stato quindi trasportato al Civile di Brescia in codice giallo: la ferita, fortunatamente, non era grave.